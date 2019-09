MELHOR ÁLBUM Cantora que venceu Grammy Latino faz concerto em Campo Grande Show acontece nessa quinta-feira (12) no Teatro Glauce Rocha na UFMS



Nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, o Teatro Glauce Rocha recebe a renomada pianista Sonia Rubinsky para o concerto “Reflexões: Noite de Prosa, Poesia e Música”. O show faz parte do Programa Movimento Concerto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Sonia foi vencedora do Grammy Latino de “Melhor Álbum de Música Clássica” em 2009, e já recebeu também o Prêmio Carlos Gomes de "Pianista do Ano" e "Instrumentista do Ano". No concerto ela terá a companhia da mãe, Zlata Kaplan Rubinsky, que faz a leitura de alguns poemas entre os números musicais. A entrada para a apresentação será 1 quilo de alimento não perecível, as doações serão entregues para a AACC/MS.



As escolhas dos textos e do repertório, que passa por Bach, Chopin, Villa-Lobos e Beethoven, entre outros, refletem a experiência de vida e a visão de mundo de Zlata Kaplan Rubinsky, em seus papéis como filha, mãe, avó, bisavó, amiga e educadora. Sonia Rubinsky atualmente reside em Paris. Após 13 anos no Brasil, sua trajetória inclui um período de sete anos em Israel, onde estudou na Rubin Academy, antes de seguir para Nova York. Lá, obteve o 1º lugar no Artists International Competition in New York em 1984 e o título de Doctor of Musical Arts pela Juilliard School. Solista de diversas orquestras, gravou a integral da obra para piano de Heitor Villa-Lobos em oito volumes para o selo NAXOS. Trata-se da integral mais completa gravada, que inclui várias peças inéditas.



SERVIÇO

O concerto “Reflexões: Noite de Prosa, Poesia e Música”, com Sonia Rubinsky e Zlata Kaplan Rubinsky, será realizado nesta quinta-feira, dia 12 de setembro, às 19h30 no Teatro Glauce Rocha, localizado dentro da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) na Av. Costa e Silva - Bairro Universitário. A entrada para a apresentação será 1 quilo de alimento não perecível, as doações serão entregues para a AACC/MS. Os ingressos podem ser retirados na hora na bilheteria do Teatro. Mais informações pelo telefone: (67) 99297-4890.

Realização: Associação Internacional de Poetas

PATROCINADORES

UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul; Secretaria de Turismo e Cultura de Campo Grande (SECTUR); Família Moraes D’Àvila, Família Moraes Ribeiro, Família Moraes Novaes, Família Moraes de Souza.