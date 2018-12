Investimento Capacidade de passageiros do aeroporto de Campo Grande será ampliada em 80%

Com investimento de R$ 40 milhões, o Aeroporto Internacional de Campo Grande terá a capacidade ampliada de 2,5 milhões de passageiros/ano para 4,5 milhões – um aumento de 80%. A informação é do presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Antonio Claret de Oliveira, que participou do anúncio oficial nesta terça-feira (11.12), na Base Aérea. “É um investimento há muito tempo esperado pelos sul-mato-grossenses e por mim que morei por dois anos neste Estado e via essa necessidade”, afirmou.

Para o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, – que representou o governador Reinaldo Azambuja no evento – é um passo importante para transformar Mato Grosso do Sul “na capital do Mercosul”. “Aqui vai ser um corredor de transportes, fechando o circuito com a Rota Bioceânica Rodoviária, a Ferrovia Transamericana e o transporte aéreo de cargas”, disse.

Secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, – representou o governador Reinaldo Azambuja.

O terminal de passageiros será 62% maior, passando de 6.185 m² para 10.027 m². As melhorias envolvem a ampliação de dois para quatro aparelhos de raio-x, o aumento de 23 para 26 balcões de check in, a implantação de esteira e melhorias nos banheiros, entre outros. Os recursos já estão garantidos e a obra tem previsão de início em fevereiro. O prazo estimado é de 1 ano e meio, com a conclusão no segundo semestre de 2020, e existe a expectativa de geração de dois mil empregos.

Para o prefeito da Capital, Marquinhos Trad, a obra é necessária e irá alavancar o turismo. “Campo Grande, uma capital com quase um milhão de habitantes, não pode ficar estagnada no tempo em um meio de transporte que cresceu muito no nosso País”, disse.

Também participaram do evento o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marun; gerente-geral de obras da Infraero, Fernando Caramaski; secretário-adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna; secretário municipal de Governo, Antonio Lacerda; secretária municipal de Turismo, Nilde Brum; e o Brigadeiro do Ar, Augusto Cesar Abreu dos Santos.