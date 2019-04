Bolsa Família Capacitação do Programa Bolsa Família em MS começa nesta semana

Inicia-se nesta sexta-feira (12.4) a capacitação do Programa Bolsa Família em MS, resultado de parceria das secretarias de assistência social, saúde e educação do Estado. Mais de 230 pessoas dos 79 municípios de MS, representando as três áreas, devem ser capacitadas em cinco oficinas até o dia 24 de abril, realizadas na Escola de Saúde Pública David Nasser, na Capital.

Em 2017 o Bolsa Família atendeu, em média, mais de 126 mil famílias em MS, com recursos na casa dos mais de R$ 256 milhões. No ano passado foram mais de 129 mil famílias e os recursos somaram mais de R$ 262 milhões. O valor médio do benefício de transferência de renda em MS é de R$ 177,00 reais.

O objetivo do evento é instrumentalizar os trabalhadores da saúde, educação e assistência social, responsáveis pela execução das ações do Programa Bolsa Família em MS, de forma intersetorial, proporcionando a atualização de seus conhecimentos.

As oficinas terão como tema a importância de trabalhar a intersetorialidade buscando melhorias nos índices de acompanhamento da assistência social, saúde e educação.

Na Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o Programa Bolsa Família tem a coordenadora Romilda Ribeiro, assim como na Secretaria de Estado de Educação (SED), o coordenador Claudionor Diniz, e na Secretaria de Estado de Saúde (SES), a coordenadora Maria Aparecida Cruz.

Serviço

Evento: Oficina Intersetorial do Programa Bolsa Família Federal para Gestores Municipais da Assistência Social, Saúde e Educação.

Data: 12, 16, 17, 23 e 24 de abril de 2019, das 7h30 às 17h30

Local: Escola de Saúde Pública David Nasser. Avenida Filinto Müller, 1.480 – Vila Ipiranga, na Capital.