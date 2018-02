Capacitação sobre Contabilidade Aplicada ao Setor Público lota plenário do TCE-MS

A palestra proferida pelo Assessor de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Feijó, nesta sexta-feira (23/02), atraiu um dos maiores números de público no plenário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, com cerca de 230 participantes, entre servidores, auditores de controle externo, jurisdicionados e gestores públicos municipais. Seguindo a proposta de uma gestão moderna, ágil, pedagógica e com o foco na prevenção, o evento é uma iniciativa da Corte de Contas por meio da Escola Superior de Controle Externo.

Na abertura, o conselheiro Ronaldo Chadid, vice-presidente do TCE-MS e diretor-geral da ESCOEX organizadora do evento, ressaltou que o Tribunal de Contas é uma instituição que está ao lado do gestor e que em razão da legislação que rege a administração pública ser muito complexa, daí a necessidade frequente capacitação ao jurisdicionado: “Como a gestão pública muda a cada quatro anos e o gestor tem que fazer um esforço muito grande junto com sua equipe para poder cumprir com todas as exigências que os órgãos de controle impõem, por isso a necessidade do curso e para isso o Tribunal coloca a ESCOEX sempre a disposição de vocês a fim de que possam trabalhar cada vez melhor e assim proporcionar à sociedade um serviço público cada vez mais de qualidade”.

Em seguida, Ronaldo Chadid, ao fazer a apresentação do palestrante, destacou a importância do tema e a satisfação em poder contar com o trabalho do renomado professor no curso: “O professor Paulo Henrique Feijó, na atualidade, é uma das maiores autoridades em contabilidade pública do País por isso o Tribunal de Contas, por meio da presidência e da ESCOEX, o trouxe para compartilhar e proporcionar ainda mais conhecimento na área da contabilidade pública com todos vocês”.

No primeiro momento da explanação, Paulo Henrique Feijó elogiou a iniciativa do Tribunal de Contas em promover a capacitação aos profissionais. “Como o TCE-MS vem desenvolvendo um trabalho com sistema de parcerias, oferecendo todo o apoio ao jurisdicionado, daí a relevância do curso, já que temos visto muitos técnicos que erram sem saber, que não foi ensinado como desenvolver corretamente o seu trabalho, por isso a razão deste curso, quanto mais treino e conhecimento menor as chances de vocês cometerem erros”.

De acordo com Paulo Henrique Feijó, nunca é demais buscar a capacitação para compreender o tema, Entendendo as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público: “No setor público, o gestor estará gastando um dinheiro, um orçamento que não lhe pertence, que foi arrecadado da sociedade, por isso o orçamento público é primeiro instrumento de gestão de qualquer Município, Estado ou País para que apresente a sociedade o quanto pretende arrecadar e onde pretende aplicar para isso depois precisa prestar contas, mostrar o quanto arrecadou e o quanto foi aplicado e a contabilidade se insere nisso”, enfatizou.

Serviço. A palestra Contabilidade Aplicada ao Setor Público vai estar disponibilizada em breve, no site da ESCOEX.