Forte Coimbra Capataz é morto a tiros em propriedade rural após briga com a mulher Lyohans Chaparro foi baleado dentro de sua residência, depois de empurrar a mulher e tomar filha nos braços

O capataz Lyohans Benevides Chaparro, 30, foi morto a tiros na noite de domingo (30) em uma propriedade rural na região de Forte Coimbra, em Corumbá –a 419 km de Campo Grande. A morte ocorreu após discussão com a mulher, sendo que outro trabalhador rural foi apontado como autor do crime.

Equipes da Polícia Civil se dirigiram até a propriedade rural na segunda-feira (1º), segundo o Diário Corumbaense, para apurar os fatos –inicialmente registrados como homicídio simples. O relato policial indica que a vítima consumia bebidas alcoólicas quando pegou pelo braço a mulher, de 25 anos, e a empurrou. Em seguida, tomou a filha do colo dela e seguiu para a casa onde viviam.

Outro capataz, identificado apenas como “Ivan”, teria conversado com a mulher e a aconselhado a esperar que Lyohans se acalmasse. Ela se sentou em um banco, de onde era possível ver a casa e o marido, sentado à frente do imóvel. Foi quando houve um disparo de arma de fogo.

A mulher correu e encontrou a criança e o marido. Segundo ela, Lyohans colocou a arma de fogo engatilhada apontada para sua cabeça e ameaçava atirar. Ivan, ao ver a cena, teria sacado um revólver e atirado contra o capataz, que morreu na hora. O autor do disparo fugiu.

O caso foi relatado às autoridades pelo proprietário da fazenda, que seguiu de barco para a região com a perícia e ajudou no translado do corpo até Corumbá. As investigações sobre as motivações do crime e em busca do autor prosseguem.