Dia do Gari Capital começará a comemorar o Dia do Gari a partir do ano que vem Evento acontecerão na semana do dia 16 de maio

Por: Correiodoestado 29/07/2019 às 17:13

Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), sancionou a lei do Programa de Valorização dos Profissionais do Sistema de Limpeza Pública Urbana, nesta segunda-feira (29), em Campo Grande. A lei visa o reconhecimento dos profissionais que ajudam na manutenção da limpeza da Capital. De acordo com a lei, a celebração acontecerá todos os anos na semana de 16 de maio, dia em que é comemorado o Dia do Gari. Nesta época, segundo publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Executivo Municipal vai promover atividades esportivas, culturais e educacionais com os trabalhadores, além da distribuição de folhetos informativos sobre a importância dos profissionais da limpeza urbana e a realização de palestras sobre o trabalho dos profissionais. Um mutirão da cidadania e certificado para os profissionais que se destacaram em suas funções também fazem parte da programação. A prefeitura pode celebrar convênios ou termo de cooperação com entidades e instituições públicas e privada e as despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.