Rodoviária Capital deve recepcionar 12 mil na rodoviária para seu aniversário Além disso, cerca de quatro mil pessoas deixam a cidade

Para comemorar seu aniversário de 120 anos, no dia 26 de agosto, Campo Grande deve receber 12 mil passageiros no Terminal Rodoviário de Campo Grande. O movimento no local deve ser de 16 mil passageiros, sendo de chegadas e partidas, entre os dias 23 e 27 deste mês.

Os embarques devem acontecer nos dias 23 e 24, que serão os dias de mais movimentos. De acordo com informações da Socicam, empresa que administra o terminal rodoviário, a previsão é que quatro mil pessoas deixem a cidade nos próximos dias 23 e 24, rumo a cidades como Corumbá, Cuiabá (MT), Cascavel (PR), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), que são os destinos mais procurados neste feriado.

A administradora instrui que os passageiros comprem as passagens de ida e volta com antecedência, além de ser necessário apresentar documento de identificação original com foto.

Nos casos de crianças e adolescentes, as menores de 16 anos precisam de autorização para viajar, e a partir desta idade, o passageiro pode ir totalmente desacompanhado.

Para os usuários que compraram pela internet e em agências fora do terminal rodoviário, há necessidade de passar na bilheteria da empresa para retirar o selo de embarque para ter acesso às plataformas.

Sobre a bagagem, a empresa orienta que são permitidos até 30 kg em um metro de dimensão, no bagageiro do ônibus. A bagagem de mão deve ter até cinco quilos e conter os objetos essenciais e de primeira necessidade, como documentos, aparelhos eletrônicos, celulares e objetos de valor.