Capital registra calor intenso nesta quinta pÃ³s-carnaval

Capital registra calor intenso nesta quinta pós-carnaval Há previsão de chuva para algumas regiões de MS

Essa quinta-feira (7) será de céu entre nuvens em Campo Grande com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima poderá chegar aos 36°C, em algumas cidades de Mato Grosso do Sul.

Nos municípios de Naviraí, Rio Brilhante, Mundo Novo, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 34°C, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde.

Já em Costa Rica, Chapadão do Sul, Três Lagoas e Paranaíba a máxima será de 34°C e pancadas de chuva isoladas. À região pantaneira, as temperaturas podem chegar aos 36°C, em Corumbá, Miranda e Aquidauana.

A temperatura máxima poderá atingir os 32°C nas regiões centrais, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).