Caravana da Saúde Caravana continua no parque Ayrton Senna e procedimentos somam quase 20 mil

Foto: Chico Ribeiro

A Caravana da Saúde segue com diversos atendimentos no parque Ayrton Senna, em Campo Grande. Quase oito mil pessoas já passaram por lá. Em quatro dias de atendimento foram realizados quase 20 mil procedimentos. Nessa terça-feira (26.6), até às 16h, passaram por consultas de oftalmologia em torno de 800 pessoas e mais de 330 foram operadas de catarata.

“Eu não teria como pagar uma cirurgia. Só assim, pela Caravana, é que vou poder operar da catarata. É uma alegria muito grande. Já estava há mais de um ano sem enxergar. É muito desespero, querer operar e não ter dinheiro. A Caravana salvou minha vida”, disse a dona de casa Lucia Maria, 67 anos.

A ação do Governo do Estado segue até o dia 6 de julho no parque Ayrton Senna. Na estrutura montada acontecem consultas, de diversas especialidades, e as cirurgias mais simples das especialidades de oftalmo (vitrectomia, catarata, pterígio e yag laser) e vascular (duas técnicas usadas para retirar varizes – convencional e esclerosante/espuminha). O restante das cirurgias será realizado em ambiente hospitalar.

Após o dia 6 de julho, a Caravana continua nos hospitais Santa Casa de Campo Grande, Maternidade Cândido Mariano, São Julião e Hospital Regional. Os municípios de Costa Rica e Maracaju também participam. Lá, serão realizadas apenas cirurgias gerais, ginecológicas, urológicas, de otorrino, vasculares (Maracaju) e ortopédicas (Costa Rica).

Exames laboratoriais, de mamografia, ultrassom das mamas, papanicolau e biópsia bucal também podem ser feitos na Caravana, além de diversos serviços sociais, como reconhecimento de união estável, CNH digital, etc.