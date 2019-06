Cocaína Carga de cocaína é apreendida em fundo falso de veículo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, 11 de junho, 21 kg de cocaína em Anastácio.

Durantes fiscalizações, a equipe compareceu no km 467 da BR-262. No local, foi abordado um Fiat Punto com placas de Campo Grande. O motorista, de 42 anos, mostrou-se nervoso durante a abordagem, levantando suspeitas da equipe de que algum ilícito estivesse sendo transportado escondido no veículo.

Ao realizarem uma vistoria minuciosa, os agentes encontraram um compartimento oculto acima da roda dianteira direita. Dentro, foram encontrados vinte e um tabletes de cocaína, totalizando 21 kg da droga.

O condutor confessou que pegou o entorpecente em Corumbá e deveria levar até Campo Grande, pelo serviço, receberia R$ 10 mil.

O preso, o automóvel e a cocaína foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio.