CarlÃ£o participa de inauguraÃ§Ã£o no Nascente do Segredo e reivindica tÃ©rmino de Emeis no TalismÃ£, Ana

Inauguração Carlão participa de inauguração no Nascente do Segredo e reivindica término de Emeis no Talismã, Ana

Por: Janaina Gaspar 27/08/2019 às 16:29 Comentar Compartilhar

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, participou na manhã desta terça-feira (27) da inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) – Professora Elenir Zanqueta Molina, localizada no Bairro Nascente do Segredo. Em seu discurso, Carlão parabenizou a população da região e destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Marquinhos Trad, ressaltando que a Capital voltou a crescer. “O prefeito Marquinhos assumiu a prefeitura com 18 obras paradas, como esse Emei (antigo Ceinf) paralisado desde 2011, hoje temos a satisfação de inaugurar. Essa conquista é de toda população da região que agora poderá desfrutar de mais infraestrutura para as crianças poderem estudar. O desafio agora é terminar mais três obras na região Norte que estão paralisadas desde 2011. O Emei do Jardim Talismã, Posto de Saúde do Jardim Presidente e Emei do Jardim Anache. O prefeito Marquinhos veio para resolver, mesmo diante das dificuldades do país, está honrado o voto de confiança dos campo-grandenses. Nós, vereadores da Câmara temos o compromisso de aprovar os projetos que beneficiam nossa cidade, dando celeridade nessas demandas”, ponderou. Carlão destacou que as obras que estão sendo entregues na Capital demonstram quão benéfica é união de esforços em favor do desenvolvimento. “A prefeitura, o governo e a Câmara Municipal todos, cada um em sua função com independência e harmonia, têm trabalhado para retomarmos o desenvolvimento da Capital”, disse.