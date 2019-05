Vereador Carlão Carlão preside solenidade em reconhecimento a Assistentes Sociais em noite marcada pela emoção

Com plenário da Câmara Municipal lotado e clima de emoção, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) presidiu na noite desta quarta-feira (22), Sessão Solene em comemoração ao Dia Municipal do Assistente Social, celebrado oficialmente no dia 15 de maio. A data e a comenda foram instituídas das Resoluções n. 1.138/11 e 1.227/16 e pela Lei Municipal n. 4.993/11 de autoria do vereador Carlão. Na solenidade foi outorgada a Medalha Legislativa “Dra. Mariluce Bittar”, como reconhecimento do valor dos Assistentes Sociais para a sociedade e o município de Campo Grande.

“Fiquei emocionado com a apresentação do Coral Maná Music que é do Instituto Maná do Céu para os Povos – Resgatando Vidas, uma ong que atua com crianças carentes da região do Canguru que fizeram a abertura do evento com canções que tocaram nossos corações . Fiquei honrado com presença da família da Mariluce Bittar, que é a Assistente Social que deu nome as medalhas oferecidas na solenidade. Emocionado também em ver a satisfação de todos os homenageados da noite. Profissionais que fazem da luta pela diminuição das desigualdades sociais, seu propósito de vida”, avaliou o parlamentar ao término da sessão.

Marisa Bittar, irmã de Mariluce falecida em 2014, discursou em nome dos familiares da homenageada.

“Me sinto honrada por estar aqui nesta noite em uma data tão importante para a categoria. Agradeço a iniciativa dos vereadores, pois este ato representa a valorização dos profissionais. Em nome da família, agradeço a honra de estarmos aqui. Este ato simboliza o grande sonho de minha irmã. Digo isso pois acompanhei todos os seus passos, desde a juventude. Mariluce foi uma batalhadora incansável pelos direitos das pessoas. Ela soube exercer a profissão que amava com os ideais de democratização e justiça social. Quando confundiam sua atuação com mero assistencialismo ela dizia que os ideais devem invadir a prática e que é preciso fazer alguma coisa para transformar a realidade. Para ela, mesmo que fosse impossível melhorar a vida de todos os vulneráveis, que melhorássemos as vidas que podíamos”, discursou.

Já a Assistente Social Keila Barreto Araujo Quadros falou em nome dos homenageados: “É com muita satisfação que represento neste ato meus colegas. É uma alegria receber esta linda homenagem. Sempre digo que não escolhemos a profissão, mas o serviço social que nos escolheu. E tive a certeza que estava no caminho certo desde o começo para lutar contra a desigualdade social. É isso que nos impulsiona a cada dia. Sei que posso contar com a Câmara pela conquista da Lei das 30 horas”.

O vereador Carlão ofereceu a medalha a Keila Araujo e Maristela de Lira Oliveira, Eliane Aparecida Falcão, Elenice Biagi de Amorim, Samuel Ferreira de Souza – 1º surdo a se formar Assistente Social no Estado, Maria Genir Belardes dos Reis, Virginia Dias Espósito e Lucimara Faria. Ao todo 47 Assistentes Sociais foram homenageados.