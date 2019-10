Comércio global Carne bovina brasileira será crucial para comércio global

O comércio externo de carne bovina brasileira, principalmente impulsionado pelas compras da China, terá uma grande fatia na expansão do comércio global, segundo informou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Isso porque, de acordo com o portal especializado CarneTec Brasil, o USDA espera que as exportações de carne bovina brasileira cheguem a um recorde de 2,6 milhões de toneladas em 2020.

"Para 2019, a expectativa do USDA é de que o Brasil exporte 2,25 milhões de toneladas. As exportações globais de carne bovina devem alcançar um recorde de 11,5 milhões de toneladas em 2020, impulsionadas por crescentes embarques do Brasil, Índia, Estados Unidos e Argentina.

A Austrália deve reduzir as vendas externas e as exportações da União Europeia e do Uruguai devem permanecer inalteradas", diz o texto.

Além do Brasil, o USDA considera que Argentina e Paraguai estão bem posicionados para atender à demanda recorde vinda da China.

"A forte demanda da Ásia, associada ao suprimento de exportações limitado por parte da Oceania, irá ampliar ou gerar novas oportunidades na Ásia para outros exportadores como Estados Unidos, Índia e México", informou o órgão do governo norte-americano.

Além disso, o USDA disse que também espera que as importações de carne bovina pela China aumentem para 2,9 milhões de toneladas, respondendo por 25% do volume de carne bovina comercializado globalmente.

"A produção de carne bovina global deverá aumentar 1% em 2020, para 61,9 milhões de toneladas, em peso equivalente carcaça", completa a CarneTec.