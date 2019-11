Falsa agente Carpinteiro se apaixona por falsa agente especial dos EUA e cai em golpe Mulher que ele conheceu no Facebook deixou prejuízo de pouco mais de R$ 3 mil

Estelionatários se passavam por uma militar das forças especiais do exército dos Estados Unidos para aplicar golpe em um carpinteiro de 72 anos, morador em Anastácio, a 134 quilômetros de Campo Grande. A vítima caiu na farsa, se apaixonou e chegou a depositar pouco mais de R$ 3 mil para que a amada deixasse o Afeganistão e viesse visitá-lo.

Conforme apurado, o homem encontrou o perfil da soldado no Facebook, gostou do que viu e passou a manter contato com ela, sem imaginar que a conta seria falsa. Com o passar do tempo, eles começaram a trocar cada vez mais mensagens e até mesmo fotos. A vítima foi seduzida, como esperavam os golpistas, e disse que estava apaixonada pela mulher.

Percebendo que a isca havia funcionado, os estelionatários que se passavam pela militar passaram a dizer que ela estava cansada da guerra e queria voltar para a casa, ou então para o Brasil, para viver com o carpinteiro. Contudo, para fazer a viagem, ela precisaria de pelo menos R$ 58 mil, valor que o homem não tinha, mas que prometeu levantar.

Ele fez o depósito de R$ 1.300 e outro de 1.900. No entanto, logo depois de passar o dinheiro, se deu conta de que a amada se afastou e deixou de respondê-lo. Foi aí que ele se deu conta de que estava sendo enganado. O dinheiro foi transferido para a conta de uma mulher brasileira, em um banco nacional. Diante dos fatos, ele denunciou o caso à polícia.