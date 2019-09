Carregado com displays de celular e decodificadores, carro Ã© aprendido na BR-163

BR-163 Carregado com displays de celular e decodificadores, carro é aprendido na BR-163 Carga de eletrônicos contrabandeados do Paraguai foi encaminhada à Receita Federal; veículo era conduzido por homem, de 36 anos

Mais de 100 displays de celulares e 75 aparelhos utilizados como decodificadores de canais de televisão foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira (2), por policiais rodoviários federais. A carga estava sendo transportada em um veículo Fiat Pálio e foi aprendida durante fiscalização na rodovia BR-163, em Rio Brilhante – a 163 quilômetros da Capital.

De acordo com a PRF, uma equipe abordou o veículo, na altura do km 343, e encontrou os aparelhos no interior. Nenhum dos eletrônicos possuía documentação legal e, com isso, o motorista, de 36 anos, acabou confessando ter adquirido os produtos no Paraguai e que os equipamentos seriam revendidos em Campo Grande.

Ao todo, 155 displays e 75 decodificadores foram apreendidos. A mercadoria e o veículo usado no transporte dos eletrônicos foram encaminhados à Receita Federal do município.