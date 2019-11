Contrabando Carreta com 800 caixas de cigarros é abandonada em assentamento

Caixas que abarrotavam o veículo apreendido pela PM. - Foto: Tá Na Mídia Naviraí

Uma carreta carregada com 800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, foi deixada no Assentamento Caburaí em Itaquiraí, cidade localizada na rgião Sul do Estado.

Os policiais militares de Naviraí chegaram ao local, depois que o setor de inteligência do grupamento, apurou passagem de um grande carregamento de cigarros contrabandeados pela rodovia MS-487, sentido ao Estado do Paraná.

No entanto, devido as muitas barreiras realizadas na rota do contrabanado, carregamentos também poderiam estar escondidos nos assentamentos do município de Itaquiraí. Os policiais então iniciaram as buscas e encontraram a carreta.

Conforme o site Tá Na Mídia Naviraí, o motorista não foi localizado e as chaves da carreta foram deixadas dentro da cabine. A carreta e a carga de cigarros foram encaminhadas para a Receita Federal de Mundo Novo.