Carreta com eucaliptos pega fogo em estrada vicinal no Córrego Moeda

07/12/2018

Na madrugada desta sexta-feira (07), por volta das 4h, uma carreta carregada de eucaliptos pegou fogo na BR-158, em uma estrada vicinal próximo ao Córrego Moeda, em Três Lagoas (MS). Uma máquina foi utilizada para retirar a madeira que estava no veículo. O incêndio não causou vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas e teve apoio de um caminhão de incêndio da empresa Fibria. O motorista do veículo, de 41 anos, não soube explicar aos bombeiros como o fogo começou. Toda a carga da carreta foi perdida com o incêndio.