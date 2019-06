Santa Luiza Carreta da prevenção fará exames gratuitos no Santa Luiza Veículo estará no local até o dia 19

A carreta do Hospital de Amor, da unidade de Campo Grande, estará de hoje (03) até o dia 19 de junho em frente à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Vila Cox, no Bairro Santa Luzia, na Capital, oferecendo gratuitamente exames preventivos de Papanicolau e Mamografia a mulheres de 25 a 69 anos.

O atendimento é gratuito e ocorre das 7h às 16h30. O resultado dos exames leva de 40 a 60 dias para ficar pronto e é encaminhado via Correios no endereço da paciente. Caso seja diagnosticada alguma alteração, o hospital entrará em contato com a pessoa para agendar exames complementares.

Para fazer o exame de mamografia é preciso ter idade entre 40 e 69 anos, sendo que mulheres entre 40 e 49 anos devem realizar o exame anualmente. Já as que têm entre 50 e 69 anos devem realizar a cada 2 anos. Além disso, não ter realizado mamografia em um período menor de um ano.

Para o exame de papanicolau, a mulher deve ter idade entre 25 e 65 anos e não ter relações sexuais pelo menos dois dias antes do exame. Não se deve usar pomadas ginecológicas pelo menos dois dias antes do exame e não estar menstruada no dia do exame.

As pacientes têm que estar com CPF, RG, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência e o cartão do paciente, caso seja acompanhante.

A unidade móvel do Hospital de Amor é referência neste tipo de atendimento no Centro-Oeste e conta com uma equipe formada por dois técnicos de radiologia, um técnico de enfermagem, uma enfermeira, além do motorista.