Carreta Carreta roubada é recuperada e motorista sequestrado resgatado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta quinta-feira (26) em Nova Alvorada do Sul (MS) uma carreta fruto de roubo com sequestro do motorista.

Os agentes receberam informações de que um caminhão Volvo/FH 460, atrelado a um reboque, com placas de Treze Tílias (SC), seria fruto de roubo e o condutor estaria sendo vítima de sequestro enquanto os veículos eram levados pelos suspeitos do crime.

No km 240 da BR-267, na Unidade Operacional da PRF, a equipe abordou o caminhão.

O condutor, um homem de 44 anos, demonstrou nervosismo durante a entrevista policial. Foi realizado contato com o proprietário da carreta, que afirmou desconhecer o motorista abordado.

O dono do caminhão registrou um boletim de ocorrência de roubo.

O homem que dirigia o Volvo confessou ter pego os veículos em Carapicuíba (SP) e deveria transportá-los até Campo Grande. Ele disse também que receberia R$ 1.500 pelo serviço.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul.