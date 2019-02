BR-060 Carreta tomba durante ultrapassagem na BR-060, saída para Sidrolândia Motorista que provocou acidente fugiu por estrada vicinal

O motorista de uma carreta provocou um acidente com outro veículo do mesmo porte, ao realizar uma ultrapassagem na BR-060, sentido Sidrolândia, no início da tarde desta terça-feira (12).

O primeiro veículo fez a manobra pela esquerda e ao voltar para o lado direito, bateu com a lateral do reboque na segunda carreta.

O motorista, João Francisco, 58 anos, perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando nas margens da pista. Como estava sem cinto de segurança, a vítima foi arremessada para fora do caminhão e teve um corte superficial no rosto.

Segundo informações de testemunhas que moram em acampamento próximo a rodovia, o motorista que causou o acidente fugiu por uma estrada vicinal que dá acesso ao bairro Parque do Sol.

Luiz Carlos trabalha com material reciclado e mora no acampamento. Ele contou que ouviu um barulho muito alto e saiu para ver o que tinha acontecido.

"Quando cheguei perto vi o motorista da carreta tombada, aparentemente desorientado e a carga toda espalhada. Chamei os bombeiros e fiquei com ele até o socorro chegar", comenta.

A carga do caminhão era composta por cavaco de madeira que seria entregue na unidade frigorifica da JBS, alguns metros adiante. O motorista ferido foi encaminhado ao UPA Universitário para avaliação médica.