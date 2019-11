Carreta Carreta tomba, grupo saqueia salsichas e 11 vão parar na delegacia Acidente aconteceu no fim da tarde e saque teve início logo que o dia escureceu

Onze pessoas foram presas, na noite de ontem (27), após acidente com uma carreta que transportava salsichas, na rodovia BR-163, em Nova Alvorada do Sul – distante 120 quilômetros da Capital. O grupo, identificado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), faz parte de centenas de pessoas que saquearam o veículo para furtar produtos.

A carreta com a carga perecível tombou na região do trevo que liga a BR-163 a BR-267, no fim da tarde. Conforme o site Nova Alvorada News, os produtos transportados ficaram praticamente intactos, tendo apenas o veículo sido danificado.

No início da noite, após as pessoas perceberem que a carga não seria liberada, teve início o saque. Ainda conforme o site, houve correria e empurra-empurra no local. Onze pessoas foram identificadas e levadas para delegacia.

Pelo menos cinco viaturas da PRF estiveram no local, além de policiais militares e equipe do Corpo de Bombeiros.