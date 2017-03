Acidente Carreta tomba na BR-163, causa interdição de via com vazamento de líquido perigoso "A via deve ser liberada esta manhã"

Foto: Reprodução/Edição de Notícias

Carreta carregada com 43 litros de metanol, tombou na tarde desta segunda-feira (06), no quilômetro 663 da BR-163, em Rio Verde, distante 207 km de Campo Grande. Meia pista da rodovia está funcionando no sistema pare e siga. O acidente mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e órgãos ambientais.

De acordo com informações retiradas do site Edição de Notícias, o motorista da Volvo, com placas de Paulínia, São Paulo, Cláudio Donizete de Souza, 47, não soube explicar o que aconteceu, se limitando a dizer que foi tudo muito rápido. Com ferimentos leves, ele recebeu atendimento e permaneceu no local.

Equipes dos bombeiros de Coxim se deslocaram para monitorar a carga, que apresentava um pequeno vazamento, contido com baldes.

O sistema elétrico da carreta também foi desativado para evitar faíscas e, consequentemente, explosão.

A rodovia deve ser liberada totalmente ao longo desta manhã, quando a carga de metanol e a carreta devem ser retiradas do local.