Canavial Carro abarrotado de cigarros é apreendido escondido em canavial

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu nesta quarta-feira (13/11) em Ivinhema, 30 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai dentro de um veículo escondido em uma plantação de cana de açúcar.

A apreensão ocorreu na MS-141, quando a equipe ealizava policiamento ostensivo no trecho entre Naviraí e Ivinhema, com informações que passariam contrabandistas naquela região.

Após várias diligências e abordagens, os policiais encontraram um Tucson/Hyundai com placas de Presidente Epitácio (SP), escondido em uma plantação de cana de açúcar próximo a rodovia.

O veículo que, ainda estava com a chave no contato, estava lotado de cigarros do Paraguai.

Também foi encontrado em seu interior um rádio transmissor para comunicação com os batedores.

Diante dos fatos, o veículo carregado de cigarros foi entregue à Polícia Federal de Naviraí.