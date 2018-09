Acidente Carro avança sinal de 'Pare' e bate em ônibus escolar com 20 passageiros Veículo ficou com a frente totalmente destruída

Condutor de um carro Spin não respeitou o sinal de 'Pare' no cruzamento das ruas David de Alexandria e José Lopes Barbosa e bateu em um ônibus escolar, na manhã dessa quarta-feira (26), no bairro Juscelino Kubitcheck, em Três Lagoas. No momento do acidente, 20 estudantes ocupavam o veículo maior.

O carro seguia pela José Lopes Barbosa, conforme o TL Notícias, e era conduzido por uma mulher, acompanhada de uma criança. Não houve feridos entre os estudantes e a criança do veículo foi levada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento já que reclamava de dores na perna.

A violência do impacto foi grande, já que a frente do Spin ficou completamente destruída. O ônibus foi atingido na parte frontal direita e não teve tantos danos.