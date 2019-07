DOF Carro carregado com pneus contrabandeados capota e é apreendido pelo DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de sexta-feira, um veículo GM Prisma de cor branca carregado com 21 pneus de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização na região de Maracaju. Moradores locais informaram aos policiais sobre um veículo capotado às margens da rodovia. No local informado estava o condutor do veículo, um homem de 28 anos de idade. A viatura guincho do DOF foi acionada para levar o veículo avariado até Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior entrega do veículo e dos pneus apreendidos na Receita Federal de Ponta Porã. O homem foi ouvido e liberado, após a elaboração do Boletim de Ocorrência.