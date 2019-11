Carro com mercadoria contrabandeada Ã© apreendido em Maracaju; 2Â° no final de semana

Contrabando Carro com mercadoria contrabandeada é apreendido em Maracaju; 2° no final de semana

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada de sábado (23), um veículo fiat Idea com placas de Catanduva (SP) carregado com mercadoria de origem estrangeira, sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante o bloqueio policial para fiscalização da Operação Hórus, na rodovia MS-462 próximo a Maracaju (MS). O casal transportava 20 caixas de essência para narguilé; 185 pacotes de cigarros; e, três volumes de relógios.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã (MS).