BR-060 Carro com três familiares bate em anta e fica destruído na BR-060 Trecho da rodovia já registrou acidentes semelhantes

Carro onde três familiares viajavam bateu em uma anta, que atravessava a pista da BR-060, na noite desta quinta-feira (30), perto de Chapadão do Sul. O carro ficou com a lateral bastante estragada por conta da colisão.

A família, diz o O Correio News, seguia de Brasília (DF) para Maracaju. O trecho do acidente fica no sentido Chapadão do Sul-Paraíso das Águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o motorista e dois ocupantes. Todos foram levados para o Hospital Municipal de Chapadão do Sul sem ferimentos.

O trecho da rodovia é perigoso, diz o site, e já registrou acidentes semelhantes. Ao trafegar no período noturno, o motorista deve ter a atenção redobrada, principalmente do trecho entre Chapadão do Sul à Camapuã.