Fatalidade Carro da Uber que trabalha sem motorista atropela e mata idosa nos EUA “Ela foi transportada para um hospital local, onde faleceu devido aos ferimentos"

Uber suspendeu testes com carros autônomos na região logo após o acidente que matou a passageira no Arizona. Foto: Reprodução

Uma pedestre que foi atropelada por um carro autônomo da Uber no último domingo (18), no Arizona, nos Estados Unidos, morreu na manhã de ontem, segunda-feira (19). Segundo informações divulgadas pela mídia local, um operador estava atrás do volante quando o veículo atingiu a mulher. Ela chegou a ser levada para o hospital com vida, mas não conseguiu resistir aos ferimentos.

Depois do ocorrido, a empresa disse ter retirado todos seus carros autônomos das ruas das cidades de Toronto, Pittsburgh e San Francisco e do Estado do Arizona. De acordo com o CEO da Uber, a companhia está trabalhando em parceria com as autoridades locais para tentar entender o que causou o acidente. De acordo com a polícia de Tempe, cidade em que aconteceu o acidente, o carro autônomo trafegava no sentido norte de uma rodovia quando atropelou a passageira, que atravessa fora da faixa de pedestres.

“Ela foi transportada para um hospital local, onde faleceu devido aos ferimentos. Os parentes mais próximos ainda não foram notificados, por isso o nome dela não será divulgado neste momento”, disse o comunicado policial. No entanto, pouco tempo depois do pronunciamento oficial da Uber , as autoridades disseram que o nome da vítima é Elaine Herzberg, de 49 anos.

No Twitter, a empresa publicou uma mensagem relacionada ao caso. “Nossos corações estão com a família da vítima. Nós estamos cooperando totalmente com a Polícia de Tempe e autoridades locais enquanto elas investigam o incidente”, afirmou a postagem.

Recorrência

Essa não é a primeira vez que um carro da Uber sofre um acidente na cidade de Tempe. Em fevereiro do ano passado, um dos veículos da empresa virou de lado depois de ter sido atingido por um carro que fazia uma curva. Na ocasião, no entanto, ninguém ficou ferido.

Já em San Francisco, a licença da empresa para colocar carros do tipo na rua chegou a ser revogada, pois eles estavam ultrapassando os sinais vermelhos. Anteriormente, o projeto já havia sido suspenso por ter sido considerado falho, visto que o carro autônomo precisava de frequente intervenção humana.