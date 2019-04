Colisão Carro de motorista de aplicativo capota com passageiro após colisão no Centro Passageira ficou retida dentro do carro

Por: Thatiana Melo e Dayene Paz 03/04/2019 às 16:24

Uma colisão na região central da cidade acabou em um carro de um motorista de aplicativo capotado, nesta quarta-feira (3). Uma passageira que estava sendo transportada ficou retida dentro do veículo. Segundo uma testemunha o motorista, que conduzia um veículo Hyundai Tucson, não teria respeitado a sinalização horizontal de Pare, na Rua Barão do Rio Branco colidindo contra o veículo Fiat Uno, do motorista de aplicativo, que vinha pela rua Joaquim Nabuco. Com o impacto, o Uno capotou e a passageira ficou retida. O Corpo de Bombeiros foi chamado e fez o socorro da mulher, que foi levada para a Upa (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Coronel Antonino, com um corte na cabeça. O motorista de aplicativo não teve ferimentos.