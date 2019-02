TRÂNSITO Carro é arrastado por 19 metros e um fica ferido em colisão Uma das vítimas é policial rodoviário federal

Acidente ocorreu no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul com Avenida Mato Grosso. Foto: Reprodução/Henrique Kawaminami/CG News

Batida envolvendo dois veículos no início da manhã desta quarta-feira (27), fez um dos veículos ser arrastado por 19 metros. Um homem de 69 anos ficou ferido.



?Segundo o site Campo Grande News, a colisão entre os veículos Fiat Strada e Nissan Versa, aconteceu no cruzamento da rua Rio Grande do Sul, com Avenida Mato Grosso. O condutor do Fiat teria cruzado a Mato Grosso momento em que pego pela lateral. Com a pancada, o veículo foi arrastado por 19 metros, parando sobre o canteiro central.

?Segundo o? policial rodoviário federal Victor Hugo Masine, 43 anos, condutor da Strada, o acidente ocorreu após o motorista do veículo Nissan ultrapassar o sinal vermelho no semáforo. ''Ele ignorou o sinal. Não podemos mais confiar em sinal vermelho no trânsito de Campo Grande", contou. O condutor sofreu apenas um corte na cabeça.

O motorista do Nissan, identificado como Altair da Silva, 69 anos, foi socorrido com escoriações leves e reclamando de dor na região do tórax. Ele foi encaminhado para o Prontomed da Santa Casa.

?Ambos os veículos tinham? airbag?, o que pode ter evitado maiores gravidades. ?

A pista da Avenida Mato Grosso sentido bairro-centro foi interditad?a?.