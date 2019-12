Carro Ã© atingido por caminhÃ£o e capota apÃ³s motorista frear para andarilho na BR-163

Trânsito Carro é atingido por caminhão e capota após motorista frear para andarilho na BR-163 O caminhoneiro não conseguiu frear e atingiu a traseira do veículo

O carro capotou na pista Foto: Henrique Kawaminami

Por volta das 7 horas desta terça-feira (3), casal de idosos sofreu acidente de trânsito no anel viário em Campo Grande, quando chegava na cidade. A motorista freou ao ver um andarilho atravessando a rodovia e o caminhão que seguia atrás não conseguiu parar, atingindo o carro que capotou na pista.

As vítimas, de 62 e 73 anos, sofreram apenas ferimentos leves apesar do susto e foram socorridas pela CCR MSVia. O filho do casal, de 38 anos, contou que a mãe de 62 era quem dirigia o Palio Weekend e levava o marido como passageiro. Eles moram em uma chácara perto de Anhanduí e seguiam para Campo Grande.

A motorista teria visto um andarilho atravessando a pista, quando freou bruscamente. O caminhão que seguia atrás dela não conseguiu frear totalmente e acabou atingindo o carro, que capotou na pista. As vítimas foram socorridas e o carro foi desvirado e deixado nas margens da rodovia até ser rebocado.

A pista foi interditada por aproximadamente duas horas e o trânsito ficou lento no local. O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro às vítimas, conforme informou o filho.