Assassinato Carro é encontrado incendiado e pode ter ligação com assassinato de filho de PM

Um GM Onix, de cor branca, foi encontrado incendiado na manhã desta quarta-feira (10) em Campo Grande e a suspeita é que o veículo possa ter ligação com o assassinato de Matheus Xavier, 20, filho de um policial militar. O caso ocorreu na noite de ontem e deixou o servidor público, alvo da ação dos pistoleiros, ferido. O jovem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o jornal Midiamax, o veículo tem placa FLU 2064 de Suzano (SP) e já foi encaminhado à perícia.

O carro estava totalmente carbonizado quando encontrado, por volta das 10h, na saída para São Paulo, região do bairro Moreninhas, em Campo Grande.

De acordo com as informações do delegado Jarley Inácio de Souza, da 4ª DP, não é descartada a hipótese do envolvimento no assassinato, mas as investigações ficam a cargo da Homicídios. “Fizemos a perícia no local junto com as equipes das outras unidades e o carro foi encaminhado pelos investigadores da Delegacia de Homicídios para perícia detalhada”, informou o delegado ao site.

Matheus Xavier é filho de um policial militar e foi atingido por seis tiros de fuzil, na noite desta terça-feira (9), na frente de casa no bairro Miguel Couto. O crime pode estar ligado a recentes execuções em Campo Grande.