Carro estraga em anel viário de Dourados e polícia descobre drogas

Policiais militares da 9ª companhia independente de Polícia militar de Dourados na manhã de hoje (24) em rondas pela anel viário abordou um casal próximo a veículo Gol de cor branca que estava estragado, o nervosismo do casal, chamou atenção da polícia.

Ao checar o veículo foi constatado que o mesmo tinha queixa de furto. A princípio o casal não soube dizer o que estaria fazendo no local, diante dos fatos ambos foram levados junto com veículo para a delegacia primeiro DP para checagem.

Ao chegar na delegacia, os policiais notaram que o assoalho apresentava alteração, e por uma pequena abertura se notou quê se tratava de um fundo falso com vários tabletes de entorpecente.

O corpo de bombeiros foi acionado para fazer abertura do fundo falso e foi encontrado a quantia de 78 tabletes de maconha, com peso de 67 kg, além de dois tablets de haxixe que pesou 1 kg e 950 g.

Diante dos fatos, foi dado de voz de prisão para Felipe S. G, de 23 anos, e a namorada de 30 anos, ambos moradores em Parauapebas, no Pará. Felipe que disse ser eletricista, mas já responde criminalmente por formação de quadrilha e porte de arma.

Felipe disse que foi contratado via telefone por uma pessoa que não conhece para vir até a cidade de Dourados e que receberia R$ 2 mil para pegar esse veículo no anel viário do município e trazer até dentro da cidade.