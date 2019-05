Monte Castelo Carro fica destruído após ser consumido pelo fogo no Monte Castelo Mãe e filha estavam no veículo e conseguiram sair a tempo, segundo relataram vizinhos

Um Pejout 307 cor prata foi consumido pelo fogo na Rua Santa Maria, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, no começo da tarde desta quinta-feira (dia 2). O Corpo de Bombeiros chegou a fechar a via e impedir que outros veículos passassem pelo risco de explosão. Mãe e filha pequena estavam no carro e conseguiram sair sem ferimentos.

Um morador que chegava em sua residência no começo desta tarde relatou que o carro estava em movimento quando o fogo começou. Outros vizinhos que estavam por perto disseram que, antes de perceberem o que estava acontecendo, ouviram barulho de estouro de um dos pneus e, em seguida, sentiram um cheiro forte de queimado.

Quando saíram, as chamas começaram a tomar conta do veículo, que ficou apenas com a parte do porta malas intacto. Por dentro e fora, tudo foi queimado e os vidros quebrados.

De acordo com a empresária Rita Machado, de 29 anos, que mora nas proximidades, tudo ocorreu rapidamente. Pelo que notaram, o incêndio começou em um dos pneus e logo subiu para o capô. Uma fumaça densa foi formada.

Pedro Magno, marido da mulher que dirigia o carro, chegou logo depois. Ele afirma que o veiculo foi retirado da concessionária que estava para ser vendido há poucos dias. Na terça-feira (dia 30), o utilitário foi levado a uma oficina para reparos e troca de bateria. Sem seguro, o carro agora será transportado para a empresa que fez os ajustes anteriormente.

Apesar de abaladas, mãe e filha estão bem, segundo o marido. Apenas bens materiais como a mochila da criança, além do carro em si, foram perdidos com o fogo. Eles moram há 10 metros de onde o carro pegou fogo e a mãe tinha acabado de sair para levar a menina à escola.