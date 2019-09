Carro furtado hÃ¡ mais de um ano no Pernambuco Ã© recuperado em MS

Pernambuco Carro furtado há mais de um ano no Pernambuco é recuperado em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta segunda-feira (2) em São Gabriel do Oeste um veículo com ocorrência de roubo/furto em Recife (PE).

No km 612 da BR-163, os agentes abordaram um Toyota/Corolla, placas aparentes de Recife (PE).

O passageiro, de 44 anos, declarou ter solicitado para ele, através de uma seguradora, um carro para viajar de Tupã (SP) até Primavera do Leste (MT).

Em fiscalização aos sinais identificadores do veículo, a equipe descobriu que as placas aparentes eram falsas. As verdadeiras, também de Recife (PE), possuem registro de roubo/furto desde março de 2018.

O motorista disse ter comprado o Corolla em São Paulo (SP) pelo valor de R$ 35 mil e o restante seria acertado em parcelas.

Os envolvidos e o automóvel foram encaminhados à Polícia Civil em São Gabriel do Oeste.