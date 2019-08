Roubo Carro roubado em São Paulo há mais de 20 anos é recuperado em MS

Policiais Militares Rodoviários em policiamento ostensivo na manhã desta quarta-feira (14), na Rodovia estadual MS-428, no Km 13 (Rodovia Ramão Gomes) realizaram a abordagem ao veículo automotor VW/Parati ostentando placas de Santa Cruz de La Sierra-Bol conduzido pelo boliviano D. A. L. (37) e como passageira P. D. S. A. A. (33), naturalizada, que se apresentou como proprietária do veículo.

Realizado a vistoria no veículo e nada de ilícito foi encontrado, porém quando os policiais militares verificaram que o chassi e motor do veículo seria de origem brasileira (fabricação) perceberam haver após as checagens dos bancos de dados nacionais existir registro de que se tratava de um veículo roubado no estado de São Paulo-SP no ano de 1998.

O fato foi comunicado a proprietária e ao condutor e ambos apresentaram documentos que comprovariam a aquisição do veículo na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra em outubro de 2018.

Diante dos fatos veículo, condutor e proprietária foram conduzidos à delegacia de Polícia em Corumbá.