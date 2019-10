Recuperado Carro roubado na Argentina é recuperado em MS e boliviano acaba preso Veículo foi roubado em 2018

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta terça-feira (22) um veículo roubado em Buenos Aires, na Argentina. O Jeep Compass foi recuperado na BR-262 em Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações da PRF, durante fiscalizações no km-780, a equipe abordou o motorista do Jeep com placas da Bolívia e na vistoria constatou que havia adulterações nos sinais identificadores. O motorista de 64 anos de nacionalidade boliviana, disse que comprou o veículo em outubro de 2018, na Bolívia, pela quantia de $10,000 (dez mil dólares).

Em posse do chassi, notou-se que o veículo possuía registro na Argentina. Foi realizado contato com a polícia argentina e em consulta ao sistema, havia registro de roubo/furto desde agosto de 2018 em Buenos Aires. O motorista foi preso e o automóvel encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Corumbá.