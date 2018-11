Córrego Carro some e mulher o encontra caído dentro de córrego na Capital Veículo apareceu misteriosamente dentro d'água

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, levou um susto ao procurar seu carro e só encontrá-lo dentro do córrego Prosa, no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a avenida Ricardo Brandão, no centro de Campo Grande, no fim da manhã de hoje (22).

De acordo com o apurado pelo Correio do Estado, a mulher mora em um prédio residencial próximo ao local do incidente e ao sair de casa, por volta de 11h30, não encontrou o carro, um Toyota Etios branco, no onde o havia estacionado.

Desesperada e a procura de informações, a mulher ouviu de pessoas que estavam por perto a respeito de um carro branco que estava dentro do córrego. Chegando ao local indicado, ela se deparou com o fruto dos seus esforços dentro d’água e com a frente destruída.

Não há informações sobre como o veículo foi parar lá, mas a suspeita é que tenha sido alvo de um furto, que não teve sucesso. Por volta de 14h o carro foi retirado do córrego com ajuda de um guincho e encaminhado a uma oficina mecânico.