Fronteira Carro utilizado no atentado em Pedro Ruan Caballero, foi encontrado queimado "O veículo que teria participado do ataque a casa noturna 'After Office' onde 4 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas."

Por: Larissa Amaral 25/07/2017 às 16:00

Foto: Reprodução web O veiculo utilizado em um atentado a casa noturna na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil com o Paraguai, foi encontrado queimado durante a madrugada desta terça-feira (25). A ação, realizada na segunda (24), resultou na morte de quatro brasileiros e onze feridos. O carro de modelo GM Prisma branco, estava nas imediações do bairro São Carlos todo incendiado por volta de 1h. Populares alertaram os agentes da Policia Nacional, e com o apoio dos agentes do Corpo de Bombeiros realizaram os procedimentos. Segundo os agentes da Policia Tecnica e da Divisão de Homicidios, o veiculo teria participado no ataque a casa noturna "Affter Ofice" na madrugada de segunda feira onde quatro brasileiros identificados como, Sabrina Martins dos Santos, 24, Gabrielly de Oliveira Antonello, 18, Felipe Alves e Ivanilton Moretti, 36, acabaram morrendo. Os dois homens são suspeitos de fazer parte de facção criminosa.