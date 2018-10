Cartórios da capital iniciam entrega de urnas Cartórios da capital iniciam entrega de urnas para o segundo turno das Eleições

A partir desta quarta-feira (24), os Cartórios Eleitorais de Campo Grande começam a entregar, aos presidentes de mesas receptoras de votos, as urnas eletrônicas e os materiais de votação/justificativa que serão utilizados no segundo turno das Eleições 2018, no próximo dia 28 de outubro.

No estado foram preparados 6.533 de votação, 1.444 contingência, totalizando 7.977 urnas. Somente na capital, são 2.091 urnas de votação e 179 de contingência.

Confira abaixo as datas e locais de entrega dos materiais das Zonas Eleitorais de Campo Grande:

8ª ZE

Dias 24 e 25 de outubro

Das 8h às 19h

Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes

35ª ZE

Dias 25 e 26 de outubro

Das 08h às 18h

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

36ª ZE

Dias 24 e 26 de outubro

Das 8h às 18h

Fórum Eleitoral – Parque dos Poderes

44ª ZE

Dias 24 e 25 de outubro

Das 8h às 17h30

Escola das SUAS/MS “Mariluce Bittar” - Rua André Pace, 630 – Bairro Guanandi (atrás Comper da Av. Bandeirantes)

53ª ZE

Dias 24 e 25 de outubro

Das 10h às 19h

Paróquia São Judas Tadeu - Rua México, 235 – Jardim América

54ª ZE

Dias 24 e 25 de outubro

Das 09h às 19h

Clube União dos Sargentos - Rua Camapuã, 185 – Amambai

O cronograma do interior é definido pelos cartórios locais.