EVENTO Casa da Criança Peniel promove primeira Noite do Burger Solidário Evento será realizado no dia 23 de outubro, a partir das 17h30, no Hook Beers Park

Foto: Divulgação

A Casa da Criança Peniel, em parceira com Hook Beers Park e Mr. Smoker, realiza no dia 23 de outubro a primeira edição da Noite do Burger Solidário. A ação tem como objetivo arrecadar fundos para auxiliar no funcionamento da Casa Peniel. A organização acolhe crianças e adolescentes há mais de 25 anos em Campo Grande.

O local do evento é o Hook Beers Park, um dos parceiros da Peniel. O vale-hambúrguer já está sendo vendido e custa apenas 20 reais. A entrada do espaço kids do local também está sendo vendida e custa 15 reais. Toda a renda arrecadada com a ação será direcionada para a Casa Peniel.

A diretora de sustentabilidade da Peniel, Ana Paula Queiroz, explica que, ao comprar o vale-hambúrguer, as pessoas estarão contribuindo com a causa da criança e do adolescente em situação de risco social e pessoal em Campo Grande. “Na Noite do Burger Solidário as pessoas vão poder saborear um delicioso hambúrguer artesanal, preparado pela equipe Mr. Smoker. É uma ação solidária entre amigos e parceiros para a manutenção da Casa da Criança Peniel”.

Fundada em dezembro de 1993 com a missão de proporcionar um lar provisório para crianças e adolescentes que tiveram direitos violados, a Casa Peniel trabalha no restabelecimento dos direitos e oferece acompanhamento psicossocial, médico, educacional aos acolhidos, além de garantir os direitos à convivência familiar e comunitária e apoio integral às famílias. A Peniel já acolheu mais de 700 crianças e adolescentes na capital e atualmente atende 12 crianças.

O vale-hambúrguer e a entrada do espaço kids podem ser adquiridos pelo (67) 3383-7867 (ligação ou Whatsapp) ou no Hook Beers Park, a partir das 17 horas. Os hambúrgueres podem ser consumidos no local ou retirados para consumo fora.

SERVIÇO

Noite do Hambúrguer Solidário

Data e Horário: 23 de outubro de 2019, a partir das 17h30

Local: Hook Beers Park (Av. Afonso Pena, 5800 - Chácara Cachoeira)

Preço: Hambúrguer (20 reais) e Espaço Kids (15 reais)

Evento no Facebook

Contato: (67) 3383-7867