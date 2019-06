ILUMINANDO GENTE Casa de Ensaio celebra 23 anos de atuação e do projeto´Brincaturas & Teatrices´ Neste sábado (29) participantes do projeto finalizam as atividades deste primeiro semestre com o Ato Artístico ´Sonho Meu´

Foto: Reginaldo Borges

Dezoito peças teatrais; com a participação de cerca de 5 mil alunos. Exibição de produções para aproximadamente 50 mil pessoas, entre elas, cidadãos que nunca tinham ido ao teatro. Atendimento a 15 mil crianças e adolescentes. Estes números contam um pouco da história da Casa de Ensaio, que em maio completou 23 anos de atuação iluminando a vida de muita gente, por meio da arte e da cultura. Junto ao aniversário, a Casa também celebra a 23a edição do projeto ´Brincaturas e Teatrices´, que neste semestre está sendo desenvolvido com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR.

23 ANOS DE ´BRINCATURAS & TEATRICES´

Como as diferentes manifestações artísticas podem transformar a vida de uma pessoa? O teatro, a dança, a leitura, a brincadeira, o cinema... Todos esses elementos são capazes de despertar a imaginação, fomentar o aprendizado e o desenvolvimento. O ´Brincaturas & Teatrices´ nasceu para despertar sonhos muitas vezes adormecidos em crianças e adolescentes, por meio da pedagogia ´Artes emendadas´ relacionada ao que as artes são capazes de fazer em nossas vidas. Nasceu em 1996 pelas mãos da artista pesquisadora social Laís Dória.

Em 2019 a Casa de Ensaio chega a 23a edição do ´Brincaturas e Teatrices´ atendendo 70 crianças e jovens. Ao todo, desde o início do curso, 8 mil pessoas passaram pelo projeto. Durante sua realização, os alunos têm cursos de teatro, dança, canto, percussão, literatura e artes. Atualmente as atividades acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h às 17h30.

"E neste ano iniciamos a criação de um novo grupo de teatro, a ´Trupinha da Casa´, que tem aulas intensivas de teatro, dança e música, e é formado por crianças e adolescentes que participam ou participaram em algum momento das atividades da Casa. Seu objetivo maior é levar ao público infantil e juvenil um teatro de qualidade e assim, além de despertar a reflexão, a Casa ganha recursos para fomentar novos estudos artísticos e culturais para o Estado. Também realizamos o ´Converseiras´, um encontro que acontece as sextas-feiras com convidados que pesquisam e tratam dos temas Racismo e Feminismo dentro de suas perspectivas e campos de trabalho. Estes temas foram escolhidos e desenvolvidos esse ano pela Casa de Ensaio, desmistificando e propondo um diálogo aberto com as crianças e adolescentes", conta a diretora geral e artística da Casa de Ensaio, Laís Dória.

As atividades desta primeira etapa, que começaram em março, seguem até o final deste mês. No próximo sábado (29), das 17h às 20 horas, dentro da programação do ´Brincato´, os participantes do ´Brincaturas & Teatrices´ apresentam o Ato Artístico ´Sonho Meu´ para alunos e pais, na Casa de Ensaio. Depois, em agosto, o grupo retorna as atividades e cursos; finalizando a edição deste ano em dezembro.

23 ANOS ILUMINANDO GENTE!

Durante esses mais de 20 anos de atuação, a Casa de Ensaio desenvolveu inúmeros projetos iluminando a vida de muita gente. "As ações sempre foram pautadas pelo desejo de propor uma transformação social por meio de atividades artísticas, da sensibilização, da autonomia, do desejo e, principalmente, do brincar, para crianças e adolescentes que não tinham acesso. As atividades artísticas somadas ao afeto, ao amor e ao encontro. Sabemos que ninguém transforma ninguém, você muda se quiser, mas a Casa oportuniza, abre o horizonte cultural e social dos participantes e, assim, aqueles que querem alçam voos mais altos. Muitos que passaram pela Casa hoje estão no mercado de trabalho, atuando na área das artes ou em outras, mas sabe-se que esse período com a Casa de Ensaio fez diferença na vida dessas pessoas, pelos depoimentos, encontros e afetos gerados ao longo desses anos", destaca Laís.

Desde seu nascimento, a Casa desenvolve seus projetos por meio de editais públicos para entidades do terceiro setor, doações realizadas por parceiros e amigos e, patrocínio de empresas privadas. Todas as formas de ajuda são sempre muito bem-vindas para a continuação das ações da Casa, desde investimento financeiro, trabalho voluntário, doações de materiais de artes e escritório, de livros para a Biblioteca, entre outros. As contribuições são decididas coletivamente entre o propositor e a Direção da Casa. "Estamos sempre abertos para o diálogo, ideias e propostas", completa.

Para contribuir com a Casa de Ensaio é só entrar no site www.casadeensaio.org.br ou ligar para (67) 3384-4843. A entidade possui projetos aprovados na Lei Rouanet, o que pode facilitar doações e patrocínios.

DE PORTAS ABERTAS

Além das ações e projetos voltados para crianças e adolescentes, a Casa de Ensaio tem aberto suas portas para o público em geral com temporadas de dança, shows de músicas, cursos, oficinas, entre outros, por meio de parcerias com artistas e coletivos locais.

Hoje a Casa tem uma parceria direta com a Cia Dançurbana, que mensalmente realiza a ´Temporada Quanto Custa?´, com apresentações de espetáculos do repertório da companhia e de convidados. O grupo também oferece aulas regulares de dança, de diferentes estilos, em todos os dias da semana, atendendo crianças, jovens e adultos. Uma vez ao mês em um domingo, a Casa recebe um show de música, pelo projeto ´Vertentes´ do Coletivo Campo Grande. Outra iniciativa que acontece mensalmente é o encontro de Literatura Clássica.

Mais informações sobre a Casa de Ensaio pelo site www.casadeensaio.org.br, pela fanpage www.facebook.com/casadeensaio/ ou pelo telefone (67) 3384-4843.

INVESTIMENTO

Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC)

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR)

Prefeitura Municipal de Campo Grande