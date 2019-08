Funtrab Casa de Qualificação da Funtrab inicia cursos na Capital, com quase 600 inscritos

No atual cenário econômico do país, muitas pessoas se deparam com dificuldades de recolocação no mercado de trabalho, e a maioria é por falta de qualificação. Pensando nessas pessoas, após quase 7 meses de dificuldades na realização de cursos, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), por meio da Casa de Qualificação, reiniciou nesta segunda-feira (5.8), com 560 inscritos, seis cursos iniciais (Atendimento de Qualidade, Auxiliar Administrativo, Desenvolvimento Pessoal, Educação Financeira, Amigurumi e Cabeleireiro Básico), nos arcos ocupacionais Administrativo, Artesanatos e Beleza.

No intuito de dar respostas rápidas e práticas a esta carência de mão de obra qualificada, a Funtrab propõe a realização de cursos básicos de curta duração, o que pode ser um upgrade na carreira do trabalhador, que pretende adquirir maior conhecimento em curto período de tempo, bem como o baixo custo para os cofres públicos do Estado assim como outras formas alternativas de geração de renda, contribuindo com o fortalecimento da economia do Estado.

“Hoje entramos num novo tempo na Casa de Qualificação Profissional, com o incentivo direto do nosso diretor-presidente Enelvo Felini, que não tem medido esforços em buscar parcerias, e estamos felizes como equipe por atender a população diretamente. O Mato Grosso do Sul, responsável como demandante de qualificação social e profissional e empenhado em resgatar a mão de obra qualificada e ao mesmo tempo promover a melhoria da qualidade de vida da sua população, não medirá esforços em continuar investindo nos cursos de qualificação,” comemora a coordenadora de Qualificação da Funtrab, Pollyaneh de Oliveira.

Com a presença da secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, Enelvo Felini enfatiza a preocupação do Estado em manter o 1º lugar no acumulado do ano na geração de empregos formais (de junho/2018 até junho/2019, segundo dados do Caged). ”O objetivo do Governo do Estado é qualificar o trabalhador, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e isto está fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais preparadas para essas mudanças que ocorrem quase que diariamente. A qualificação profissional surge como uma ferramenta fundamental para as pessoas que almejam conquistar sucesso em sua carreira profissional. Nunca é tarde para buscar o saber”, pontua o diretor-presidente.

Casa de Qualificação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), vinculada à Sedhast, criou a Casa de Qualificação em 10 de dezembro de 2015, situada à Rua 7 de setembro, 912 (entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, no centro), cujo público é direcionado aos desempregados e/ou empregados sob risco de desocupação; trabalhadores beneficiários do Seguro-Desemprego; trabalhadores beneficiários dos programas sociais; jovens que buscam emprego, ocupação e renda; empreendedores, artesãos e autônomos. A idade mínima é de 16 anos completos e a escolaridade de acordo com a exigida na ementa de cada curso.

O projeto surgiu diante da necessidade de qualificação social e profissional dos trabalhadores do Estado. A intenção é de aumentar as possibilidades de inserção e promover a reinserção dos trabalhadores no mercado do trabalho e outras formas de geração de trabalho e renda; aperfeiçoar e atualizar conhecimentos de novas tendências e tecnologias de atividades no mercado do trabalho.