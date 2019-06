PARQUE DAS NAÇÕES Casa do Pantanal já recebe engenheiros para reforma Sanesul assumiu o controle e a administração da Casa

Sanesul pretende abrir espaço para a comunidade e oferecer cursos, palestras, oficinas e eventos sobre Meio Ambiente Foto: Divulgação

Dias após a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) assumir o controle e a administração da Casa do Pantanal, localizada dentro do Parque das Nações Indígenas, uma equipe técnica iniciou estudos para elaboração do projeto que pretende reformar o espaço.

A engenheira ambiental da Saneul, Dulcélya Mônica de Queiroz Souza, responsável pela Gerência de Meio Ambiente da Estatal e o arquiteto da Agesul, Adanilto Faustino de Souza Junior, estiveram na tarde de ontem quarta-feira (05), na Casa do Pantanal para uma vistoria técnica. Também esteve presente o gestor do Parque das Nações Indígenas, Odilon Luiz Rigo.

O espaço, que hoje encontra-se fechado, será totalmente reformado e readequado pela Sanesul. Nele serão promovidas atividades ambientais, culturais e também ações educativas sobre a importância do saneamento básico.

De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, a ideia é também oferecer no local cursos, palestras, oficinas, eventos, encontros, reuniões, teatros, campanhas, exposições, entre outros.

“Será um espaço aberto à comunidade para a democratização da informação ambiental.

Também pretendemos fornecer a possibilidade de reflexão e construção do pensamento voltado ao meio ambiente, saneamento e ações educacionais que caminhem em direção à sustentabilidade de Mato Grosso do Sul”, disse.

O termo de cessão foi assinado no dia 23 de Maio pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, o titular da Semagro (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck.

SANESUL 40 ANOS

O projeto que será executado no Parque das Nações Indígenas faz parte da comemoração dos 40 anos da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul. Reunião na Sanesul sobre projeto no Parque das Nações Indígenas.

Na estrutura, também será disponibilizada uma sala especial com equipamentos, mapas, documentos, fotografias, projetos de engenharia, entre outros, que retratam a história do saneamento básico nos municípios operados pela estatal.