Vila Albuquerque Casa é incendiada e moradora diz que autor é o ex-marido "O homem teria amarrado a vítima em cina da cama e ateou fogo"

Bombeiros na casa, já com fogo controlado Foto: Reprodução/Edmar Melo/TV Morena

Uma casa foi incendiada no início da manhã de hoje, sexta-feira (8), na Vila Albuquerque, em Campo Grande. A moradora disse ao Corpo de Bombeiros que foi o ex-namorado dela quem colocou fogo no local, após uma briga entre eles.

A moradora de 27 anos disse aos bombeiros que teve uma briga com o ex-marido pela manhã e ele a teria amarrado em cima da cama. Em seguida, o homem colocou várias peças de roupas no quarto e ateou fogo. A mulher conseguiu se desamarrar e chamar os bombeiros. Ela não teve ferimentos.

As chamas se concentraram no quarto da vítima e foi necessário o uso de mil litros de água para conter o fogo.

A vítima foi orientada a procurar a delegacia da mulher, já que ela teria relatado também ter sido agredida pelo autor outras vezes.

Conforme os bombeiros, as chamas destruíram um cômodo do local. Houve muita fumaça e ninguém ficou ferido. O suspeito fugiu. (Com informações do site Mídiamax).