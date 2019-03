Nova Alvorada do Sul Casa fica destruída após incêndio provocado por vazamento em botijão de gás Dona do imóvel estava buscando os filhos no momento do incêndio

Por: Nathalia Pelzl 28/03/2019 às 15:16

Um incêndio destruiu uma casa na noite dessa quarta-feira (27), em Nova Alvorada do Sul, município distante a 117 quilômetros de Campo Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio seria um vazamento de gás na cozinha. Segundo informações do site Nova Alvorada News, a cozinha e outros cômodos da casa foram comprometidos. A dona da residência tinha ido buscar os filhos na escola e ao retornar se deparou com a casa em chamas. Por sorte, ninguém se feriu.