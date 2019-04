Coronel Sapucaia Casa pega fogo e moradores tentam apagar jogando água com baldes

Uma casa de madeira foi destruída por incêndio no início da tarde desta terça-feira (23) em Coronel Sapucaia, cidade na fronteira com o Paraguai, a 400 km de Campo Grande. A residência fica localizada no bairro Nova Lima e não há informações sobre feridos.

Como a cidade de 14 mil habitantes não possui unidade do Corpo de Bombeiros, os próprios moradores tentaram, jogando água com baldes, controlar as chamas.

Em grupos do aplicativo WhatsApp, moradores relataram o drama dos vizinhos do local, já que as chamas começavam a se espalhar para outras casas. “Por favor, alguém chama o Corpo de Bombeiros de Amambai porque senão vai queimar tudo, ou um caminhão-pipa para socorrer esse povo”, pediu a moradora.

Ao Campo Grande News, o atendente do Corpo de Bombeiros em Amambai informou que não foi preciso deslocar a equipe até Coronel Sapucaia, já que o fogo foi controlado pelos moradores com a ajuda de policiais militares do batalhão local.