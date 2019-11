EM NOVEMBRO Casa Peniel realiza campanha de arrecadação de itens para Bazar Solidário Organização mantém seu funcionamento com doações e realizações de eventos

Foto: Divulgação

A Casa da Criança Peniel é uma unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violação de direitos. A organização está realizando durante todo o mês de novembro a arrecadação de itens para o Bazar Solidário, que será promovido em dezembro, mesmo mês que completa 26 anos de atuação em Campo Grande. Desde 1993, mais de 700 crianças e adolescentes já foram acolhidos e atualmente, 12 crianças estão sendo atendidas pela Peniel.

Os bazares realizados ao longo do ano fazem parte do planejamento da equipe para a captação de recursos. A organização é mantida através de doações corporativas e os recursos angariados são direcionados para seu funcionamento e execução de projetos. A assistente social da Casa Peniel, Zeli Rodrigues, explica que a organização recebe recursos provenientes do município, estado e sociedade civil, mas que esses recursos não são suficientes para as despesas mensais. “Precisamos de apoio durante as ações e eventos para que possamos ampliar o atendimento de crianças e adolescentes”.

A Peniel trabalha no reestabelecimento dos direitos das crianças e adolescentes e oferece acompanhamento psicossocial, médico, educacional aos acolhidos, além de garantir os direitos à convivência familiar e comunitária e apoio integral às famílias.

Entre os itens que estão sendo arrecadados pela Casa Peniel para a realização do Bazar Solidário estão roupas, sapatos, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e utensílios em geral. As doações financeiras ou de objetos podem ser feitas através do telefone (67) 3383-7867 ou entrando em contato pelas redes sociais da organização pelo Facebook ou Instagram.

SERVIÇO

Contato: (67) 3383-7867. O site da Peniel.