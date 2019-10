MORADIA Casa X Apartamento para alugar: Qual o melhor investimento? Está pensando em alugar um imóvel, mas não sabe se investe em casa ou apartamento? Veja aqui as vantagens e desvantagens

Foto: Reprodução

Está pensando em alugar um imóvel, mas não sabe qual investimento vale mais a pena? Há diversas casas e apartamentos para alugar no mercado, independente da região onde você mora. Mesmo assim, é muito difícil decidir qual a melhor opção de aluguel em Campo Grande MS, por exemplo.

Por esse motivo, neste post, explicamos as vantagens e desvantagens de morar em uma casa ou apartamento alugado, para te ajudar nesse difícil dilema que é escolher o cantinho adequado para você chamar de lar.

Sabemos que o principal fator para alugar um imóvel é o preço, mas outras coisas também determinam o processo, como por exemplo necessidade atual e estilo de vida. Continue lendo e saiba mais sobre:

Optar por esse imóvel de aluguel permite diversas conveniências e comodidades, como por exemplo estacionamento, churrasqueira e piscinas comunitárias, academia e serviços de segurança. Além disso, nos entornos sempre existem lojas, mercados e farmácias de bairro.

Outro ponto importante que podemos destacar de vantagens de escolher apartamentos para alugar, é que nos edifícios tem equipes de manutenção próprias, ou até mesmo terceirizadas, para cuidar dos problemas. Ou seja, você não precisa se estressar procurando prestador de serviço e perdendo tempo para resolver tais problemas.

Agora as desvantagens de apartamentos para alugar é o tamanho, que geralmente tem pouco espaço se você mora com várias pessoas. Outras coisas como privacidade, tolerância com vizinhos sem noção e não é a melhor opção para quem tem é mãe/pai de pet - alguns apartamentos não aceitam.

CASAS PARA ALUGAR: VANTAGENS E DESVANTAGENS DE MORAR EM UMA

Diferente dos apartamentos, o aluguel de casas é ótimo para quem não abre mão de espaços amplos, área externa e maior privacidade. Se você gosta de dar festas, ou reunir pessoas, morar em uma casa é mais propício para não dar problemas com vizinhos por exemplo.

Mas como nem tudo é perfeito, se você tem mais espaço, quer dizer que vai gastar mais com manutenção e manter o imóvel alugado em perfeitas condições. Além disso, boa parte das contas que são “rateadas” nos apartamentos, como por exemplo água e gás, você paga o valor íntegro, aumentando suas despesas mensais.

CONCLUSÃO PARA O MELHOR TIPO DE ALUGUEL PARA INVESTIR

Como dissemos no início do artigo, nem sempre o assunto gira em torno do dinheiro. Claro que é um fator importante e que limita muitas vezes as nossas opções, mas vai muito além disso. Lembre-se que para encontrar o lugar ideal para morar, você também deve focar em conforto e qualidade de vida.

Afinal, suas necessidades, desejos e estilo de vida também influenciam nessa importante decisão, antes de você assinar contrato de aluguel. Se você mora sozinho, por exemplo, a melhor opção talvez seja procurar por apartamentos para alugar.

Se você não abre mão da privacidade, mora com algumas pessoas e já tem a vida um pouco mais “de boa” para lidar e arcar com maiores despesas, o ideal é investir no aluguel de uma casa.

Independente de qual for a sua escolha, o bom do aluguel é que você não necessariamente precisa ficar no imóvel para sempre. Mas mesmo assim, escolher bem é sinônimo de felicidade e bem-estar.

E para achar o lugar perfeito para você, a pesquisa deve ser feita com bastante cautela. Faça uma ampla busca dos lugares que estão para alugar na sua cidade, que com toda certeza você terá ótimas opções para escolher o apartamento ou a casa ideal para você chamar de sua.

E aí, gostou das nossas dicas? Espero que agora você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre como é morar em cada tipo de imóvel e que agora esteja mais confiante para tomar a decisão de escolher qual a melhor opção para você morar de aluguel.