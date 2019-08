Maconha Casais são presos com mais de 750 quilos de maconha

Na última quarta-feira (7/8), a Polícia Militar de Coronel Sapucaia apreendeu mais de meia tonelada de maconha, recuperou um veículo com queixa de roubo ou furto e prendeu quatro pessoas.

Durante as ações, os militares abordaram dois veículos, um Fiat Siena e um VW Voyage com placas de Campo Grande, ocupados por dois casais do Mato Grosso, com idade entre 17 e 22 anos .

Nos veículos foram localizados fardos e tabletes de maconha que no total pesaram 757 quilos. Foi constatado também que o Voyage tinha ocorrência de roubo ou furto em Minas Gerais.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão e foram encaminhados ao órgão com atribuição legal para as providências judiciárias.